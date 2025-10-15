Adnkronos News

Professioni, Belli (Kimia): “Da oltre 45 anni al fianco degli ingegneri”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Per la nostra azienda è importante partecipare al Congresso nazionale degli ingegneri. Da oltre 45 anni Kimia opera al fianco degli ingegneri: produce, ingegnerizza e distribuisce prodotti tecnici per l’edilizia e in particolare per il mondo del rinforzo strutturale, del recupero monumentale, civile e infrastrutturale”. Lo dice, all’Adnkronos/Labitalia, Alessandro Belli, amministratore unico di Kimia, a margine del Congresso nazionale dell’Ordine degli ingegneri, che oggi fa tappa in Croazia. “Per cui i nostri interlocutori quotidiani – sottolinea – sono gli ingegneri, sia dal punto di vista progettuale, per offrire soluzioni innovative, per conoscere le loro esigenze e quindi siamo qui per cercare di capire insieme qual è il futuro di questo mondo e come poter contribuire al miglioramento dei prodotti, dando soluzioni per il futuro del settore”. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Caporalato in appalti pubblici, 5 indagati: perquisizioni in 8 regioni

Adnkronos News

Manita dell’Under 21, Italia-Armenia 5-1: Marianucci ammonito

Adnkronos News

Professioni: Perrini (Cni): “Riforma momento decisivo per ingegneri”

Adnkronos News

Festa del cinema di Roma, al via oggi la 20esima edizione: film, musica e ospiti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.