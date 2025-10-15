Probabili formazioni: il punto sulla difesa

Ci siamo, dopo la sosta delle nazionali sabato si scende in campo e ad attendere il Napoli c’è subito una trasferta ostica come quella in casa del Torino, che viene da un pareggio promettente quanto rocambolante in casa della Lazio, dove ha quasi sfiorato la vittoria.

Factory della Comunicazione

Per quanto riguarda la formazione, Conte deve far fronte all’infortunio di Lobotka, al rientro di Politano e Milinkovic Savic.

Proprio il serbo, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto a Castel Volturno, sembra favorito per partire titolare in quella che sarebbe per lui una sfida agli ex compagni. Una scelta psicologica di Conte o semplice turnazione tra i due portieri?

In difesa sono in tre per due ruoli, quelli da difensore centrale. Con un Buongiorno (anche lui ex) acciaccato, Rrhamani ancora ai box, rimangono Beukema, Jesus e Marianucci, con quest’ultimo che ha delle chance visto che non sarà arruolabile per la sfida di Eindhoven. Una mossa già fatta da Conte nella sfida contro il Milan

Sugli esterni: a destra sicura la presenza di capitan Di Lorenzo, a sinistra Spinazzola potrebbe rifiatare dopo i su e giù fatti con la nazionale a favore di uno tra Olivera e Gutierrez.

Fonte: Gazzetta dello Sport