Probabili formazioni: chi a centrocampo e in attacco?

Le scelte de mister

By Lorenzo Capobianco
E’ il centrocampo il reparto dove Conte dovrà fare le scelte più importanti. Intanto decidere se lasciare invariato l’assetto tattico del 4-1-4-1 o passare a un centrocampo a tre. Tutto dipende dalle condizioni di Matteo Politano, rientrato in maniera lampo dall’infortunio rimediato nella partita col Genoa ma che sicuramente non vuole essere rischiato, soprattutto in vista degli impegni futuri.

Le certezze sono tre e si chiamano Kevin De Bruyne, fresco di doppietta al Galles in nazionale, Scott Mc Tominay e Zambo Anguissa. Il camerunense è stato di ritorno oggi dal Camerun ma sarà sicuramente a disposizione di Conte per la sfida di sabato.

Stesso discorso per Rasmus Hojlund, che vuole continuare nella sua striscia positiva di partite a rete e si ritroverà di nuovo al centro dell’attacco azzurro.

