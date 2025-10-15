Piccari pessimista: ”Poche cose positive viste dall’Italia”

A One Radio Station, è intervenuto Marco Piccari, direttore di Tuttomercatoweb , sulla situazione della Nazionale in vista dei Playoff qualificazione per i mondiali del 2026. Queste le sue parole.

Factory della Comunicazione

“No, io appartengo alla categoria dei non ottimisti. Per carità, si prende il risultato di ieri sera perché comunque bisognava vincere, e questo è stato fatto, ma nulla di particolarmente entusiasmante da sottolineare. I due gol di Retegui, uno dei quali bellissimo, chiudono questa tornata di partite con risultati positivi, ma l’Italia non mi è piaciuta. Mi prendo soltanto il risultato, perché dobbiamo ancora lavorare tanto. Ora bisogna guardare alla primavera, quando ci saranno i play-off: servirà risorgere e andare al Mondiale, ma non sarà facile, viste le ultime esperienze. Quindi piedi per terra: c’è tanta strada da fare e, al momento, non vedo una Nazionale così forte da poter pensare di competere al Mondiale. Se dovessimo andarci domani, non saprei che percorso potremmo fare. Molta calma, perché contro Estonia e Israele non abbiamo affrontato certo due potenze. Cerchiamo quindi di mantenere un profilo basso.”