Piccari: le nazionali possono aver aiutato alcuni azzurri

A margine del suo intervento a One Station Radio, Marco Piccari si è espresso sulle prestazioni dei calciatori azzurri impegnati con le rispettive nazionali, con un focus particolare sulla situazione McTominay.

Factory della Comunicazione

“Sì, queste partite ti aiutano molto a ritrovare condizione e fiducia. McTominay può trarre beneficio da questo momento e tornare ai suoi livelli. È chiaro che da un centrocampista non ci si possano aspettare sempre tanti gol come i suoi della passata stagione, ma l’importante è che dia equilibrio e contribuisca al gioco. Credo che possa trovare una buona intesa con De Bruyne e offrire comunque un contributo importante alla squadra, anche se dovesse segnare meno: può aiutare gli altri a rendere meglio. Ecco, lui può essere decisivo come l’anno scorso, magari non solo con i gol, ma anche con assist e con un gioco più di squadra. Ha le caratteristiche per farlo, perché è un giocatore duttile, può essere incisivo anche in altri modi. Sono convinto che, pur con qualche gol in meno, potrà restare determinante. E poi Conte, che è molto bravo nell’adattare il suo sistema di gioco, potrebbe anche trovare nuove soluzioni tattiche nel corso del campionato. Credo che ci sia ancora margine per vedere un McTominay diverso, ma sempre di altissimo livello.”