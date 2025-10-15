Ngonge ha cambiato marcia, Cairo pronto a chiedere lo sconto

Il Napoli, di scena sabato a Torino, ritroverà due ex azzurri, Simeone e Ngonge. L’esterno, dopo un avvio difficile, ha decisamente cambiato marcia e sta facendo pensare i granata all’eventuale riscatto. Scrive Tuttosport: “L’attaccante esterno è arrivato dal Napoli in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 16 milioni. Una cifra certamente alta per gli standard granata, ma il giocatore visto nelle ultime settimane vale quei soldi. Al Napoli era chiuso da una concorrenza importante; al Torino, invece, non ha rivali con cui contendersi il posto da titolare e soprattutto gode della fiducia e della stima dell’allenatore. Cairo non ha fretta a staccare l’assegno da 16 milioni, ma aspetterà di vedere come il belga proseguirà il proprio campionato. Poi cercherà uno sconto da De Laurentiis: ormai una prassi quando si tratta di dover acquistare un calciatore con la formula del diritto di riscatto. In estate aveva provato a ottenere lo sconto dal Lipsia per Elmas, ma il macedone è poi tornato alla base.”

