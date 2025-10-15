Napoli, il fiuto del gol: cresce la percentuale realizzativa

Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando, in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, alla gara di sabato all’Olimpico Grande Torino contro la formazione di Baroni. Durante questa sosta si stanno raccogliendo i dati e i bilanci di queste prime partite giocate dagli azzurri. In campionato, un dato che spicca più di tutti è la percentuale realizzativa del Napoli: la squadra partenopea è infatti tra le migliori con 96 tiri totali e 12 gol.

Sopra gli azzurri ci sono Cremonese, Lazio, Inter, Sassuolo e Atalanta, ma il vero punto di forza è che il Napoli ha attualmente una percentuale realizzativa più alta rispetto alla scorsa stagione, quando, con 504 tiri totali e 59 gol, il dato risultava inferiore. Questo evidenzia la lucidità e l’efficacia che la squadra di Conte sta dimostrando sotto porta.

Non va dimenticato che oltre ai nuovi acquisti nel reparto offensivo, come Lucca e Noa Lang, un contributo importante arriva anche dall’aumento degli assist vincenti realizzati da Kevin De Bruyne. Un dato che conferma come il Napoli non solo conceda poco agli avversari, ma riesca a essere estremamente concreto ogni volta che entra nella trequarti offensiva, come riportato dal Corriere dello Sport.