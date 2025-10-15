Mondiali 2026: dall’Argentina a Qatar e Capo Verde, tutte le nazionali già qualificate

(Adnkronos) – Sorprese clamorose, solite big, grandi ritorni. Si delinea pian piano il quadro delle nazionali qualificate ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti e le selezioni da attenzionare non mancano. Se tante squadre vanno ancora a caccia del pass per il torneo (o dei playoff), tante altre aspettano con tranquillità la prossima estate. Dall'Argentina, campione del mondo in carica, a Qatar e Capo Verde, passando per Brasile, Uruguay ed Egitto, ecco l'elenco delle qualificate (finora) ai Mondiali 2026. Ecco l'elenco di tutte le nazionali già qualificate ai Mondiali 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico:

Stati Uniti (Paese ospitante)



Canada (Paese ospitante)



Messico (Paese ospitante)

Giappone Nuova Zelanda Iran Argentina Uzbekistan Corea del Sud Giordania Australia Brasile Ecuador Uruguay Colombia Paraguay Marocco Tunisia Egitto Algeria Ghana Capo Verde Sudafrica Qatar

