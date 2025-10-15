Modugno: “Conte deve fare diverse valutazioni per Torino-Napoli”
Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riferito le ultime da Castel Volturno ai microfoni di Sky Sport 24 in vista di Torino-Napoli.
“Antonio Conte ha diverse valutazioni aperte in vista del prossimo impegno del Napoli. Politano ha superato il problema al gluteo ma, con sette partite in ventidue giorni, l’allenatore valuterà se rischiarlo. Buongiorno spera nella convocazione per affrontare il suo ex Torino, mentre Rrahmani resta fuori.
Rientrati i nazionali, Conte potrà testare le condizioni fisiche di tutti: Hojlund è in gran forma, Lucca ed Elmas attendono spazio. Certa la presenza di Gilmour al posto dell’infortunato Lobotka. Da monitorare Milinkovic-Savic, fermato da un fastidio alla schiena.
In caso di forfait di Politano, possibili soluzioni Elmas, Spinazzola o Gutierrez sulla sinistra. Il Napoli ha molte alternative, ma diversi giocatori non sono ancora al meglio: Conte scioglierà i dubbi dopo il primo allenamento con la rosa al completo”.