Meret, sia in nazionale che al Napoli punta alla titolarità

By Emilia Verde
0

In nazionale è Gigio Donnarumma il titolare, al Napoli c’è l’alternanza con Milinkovic-Savic, ma Alex Meret in entrambi i casi punta alla titolarità. Il Mattino scrive: Udine è casa sua. Dove è cresciuto come uomo e come portiere. Prima di andare via. E vincere due scudetti (e una Coppa Italia) con il Napoli e un Europeo con la Nazionale. Eppure la vita di Alex Meret sembra sempre in bilico. Come quella degli equilibristi al circo. Le turbolenze di questa nuova stagione dove non ha più il posto fisso da titolare, dopo tre anni praticamente da intoccabile. Eppure Alex resta calmo, calmissimo: non un piede sbattuto, nessuna chiamata al suo potente procuratore, Federico Pastorello, per chiedere a gennaio di andare via. Meret è felice del Napoli: anche se piano piano anche nelle gerarchie dell’Italia è scivolato all’indietro. Ieri nella sua Udine ha rivisto la panchina, sia pure da vice dell’eterno Donnarumma. A Napoli c’è adesso l’alternanza con Milinkovic-Savic: i segnali dicono che a Torino giocherà Alex e a Eindhoven, con il Psv, in Champions ancora il serbo. Ma certi segreti Antonio Conte sa tenerli ben custoditi. E allora meglio non azzardare ipotesi”.

