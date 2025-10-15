Meret ha il cuore troppo azzurro, l’alternanza con Milinkovic-Savic non è un problema

Il portiere del Napoli e della Nazionale italiana di calcio, Alex Meret, si trova perennemente in bilico per un posto da titolare fisso. Il Mattino scrive: “Lui, come sempre, è sereno: aspetta il suo secondo bambino, ha scelto di vivere fin dal primo giorno nella piccola e accogliente Lucrino, a ridosso del Monte Nuovo e a due passi dal lago d’Averno. Eppure, l’uomo dei due scudetti vinti da titolare, non può essere insensibile a questo improvviso turnover. Sapeva benissimo, quando è arrivato Milinkovic, che sarebbe andata così. E pur potendo andare ovunque a parametro zero, è stato convinto dal ds Manna e da Conte a restare. Manna ha evitato la beffa, con un rinnovo per altri due anni. Una vita perennemente in bilico, quella di Meret. Che, sia chiaro, ha ormai un cuore troppo azzurro e ha sempre preferito rimanere dov’è.

