Mercato- Haidara nuova idea per il centrocampo?

Il mese di gennaio, già tosto di per se tra Champions e campionato porterà con se un’altra insidia, ovvero la partenza di Zambo Anguissa direzione Marocco per prendere parte alla Coppa d’Africa col suo Camerun. Il Napoli vuole quindi cogliere l’occasione per sostituire in quel mese il mediano africano e contemporaneamente assicurarsi qualcuno che anche in futuro possa fare le sue veci.

La scelta, secondo CaughtOffside, testata inglese, sembra essere ricaduta su Amadou Haidara del Lipsia. Mediano, classe 1998, originario del Mali, sembra essere il sostituto perfetto di Anguissa sia dal punto di vista tecnico, vista che la posizione occupata in campo è la stessa, sia fisico.

Tra l’altro le condizioni attuali del calciatore favorirebbero l’affare. Haidara è in piena rottura col club di proprietà della RedBull, che non intende rinnovargli il contratto e non lo ha visto ancora in campo in questa stagione. Il prezzo fissato dai tedeschi (12 milioni) non appare essere uno scoglio.

Il problema? La concorrenza dell’Aston Villa che può contare sul fascino di un’avventura in Inghilterra, meta gradita a calciatori muscolari come lo stesso Haidara.

Fonte: Tuttomercatoweb