Adnkronos NewsNews

Manita dell’Under 21, Italia-Armenia 5-1: Marianucci ammonito

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Manita dell'Italia Under 21 di Silvio Baldini a Cremona contro l'Armenia, 5-1, nella quarta gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria oggi martedì 14 ottobre. Gli azzurrini sono ora a punteggio pieno nel loro girone, con 12 punti. Dopo un primo tempo difficile con un palo e un rigore sbagliato da Ndour, nella ripresa si sblocca l'Italia con Dagasso al 59' che sfrutta al meglio l'assist di Pisilli. Al 62' e al 71' arriva la doppietta di Camarda, mentre al 75' Fini sigla il 4-0. Poi al 78' dopo un errore del portiere azzurro Palmisani e Vardanyan accorcia le distanze per l'Armenia. L'Italia chiude in dieci uomini per l'espulsione di Fortini per doppia ammonizione ma nel finale di gara prima arriva un altro legno colpito da Koleosho e poi al 91' Ekhator con un tiro di destro da centro area trova l'angolino in basso per il 5-1 finale. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Cds Campania – “CINQUANTA VOLTE NAPOLI”. Due traguardi speciali…

Adnkronos News

Festa del cinema di Roma, al via oggi la 20esima edizione: film, musica e ospiti

Adnkronos News

Mondiali 2026: dall’Argentina a Qatar e Capo Verde, tutte le nazionali già…

Adnkronos News

Gaza, Israele annulla le sanzioni e riapre il valico di Rafah per consegnare gli…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.