Lukaku, l’addio negato al padre: “Ostacolati da parenti, ora capiamo perché ci teneva lontani”

Romelu e Jordan Lukaku hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per esprimere il loro dolore e la delusione per non aver potuto organizzare il funerale del padre Roger in Belgio, come avrebbero voluto. I due fratelli spiegano che divergenze con alcuni familiari hanno impedito il trasferimento della salma in Europa, costringendoli a rinunciare alla cerimonia a Bruxelles.

Secondo quanto raccontato da Romelu in un post su Instagram, la sepoltura avverrà invece a Kinshasa, nonostante gli sforzi compiuti per riportare il corpo in Europa. I Lukaku parlano apertamente di pressioni e comportamenti scorretti da parte di alcuni parenti, che avrebbero ostacolato le loro volontà, portandoli a comprendere solo ora le scelte del padre nel tenerli lontani da certe persone.

“Ci spezza il cuore non poter dire addio come volevamo,” scrivono, concludendo con un messaggio di amore per il padre e di gratitudine verso chi ha mostrato vicinanza in questo momento difficile.