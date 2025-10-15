L’ex Giovanni Ignoffo: “Il Napoli può difendere il titolo, la Champions se la può giocare a viso aperto con tutti”

Giovanni Ignoffo è stato interpellato in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’allenatore ed ex difensore in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Palermo, Perugia, Napoli, Salernitana, Benevento e Messina. L’ultima esperienza in panchina, invece, è stata quella alla guida del Chieti in Serie D. Nell’estratto, le parole di Ignoffo sulla stagione dei campioni d’Italia in carica di Antonio Conte, chiamati alla riconferma in campionato e a dire la propria anche in Champions League. è stato interpellato in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’allenatore ed ex difensore in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie diL’ultima esperienza in panchina, invece, è stata quella alla guida delin Serie D. Nell’estratto,sulla stagione deiin carica di Antonio Conte, chiamati alla riconferma in campionato e a dire la propria anche in Champions League.

Il Napoli è in vetta insieme alla Roma: si aspettava un avvio così forte? Gli azzurri sono i favoriti per lo scudetto? E chi può essere la rivale principale?

“Il Napoli si è rinforzato ed ha tutte le carte in regola per difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. La rosa è più folta e ricca di qualità e di esperienza. Sono arrivati innesti importanti in tutti i reparti. Sono sicuro che gli azzurri possono essere protagonisti in questa stagione e che riusciranno ad orbitare nelle zone di vertice della classifica fino alla fine. Le chance per vincere ancora lo scudetto sono alte. Ovviamente, ci sono altre squadre che possono insidiare i partenopei. L’Inter, sotto questo punto di vista, è tra le più competitive in assoluto. Ci potrebbero essere, poi, anche Milan e Roma. In particolare, i rossoneri hanno il piccolo vantaggio di non giocare le coppe”.

Che percorso europeo immagina per il Napoli in Champions League?

“Dal Napoli mi aspetto un cammino da protagonista anche in Champions League. Anche in occasione della partita col Manchester City, dove ci può anche stare una battuta d’arresto, gli azzurri hanno fatto un’ottima partita nonostante l’inferiorità numerica, questo la dice lunga sul valore del Napoli in campo europeo. Il PSV, prossima avversaria, è una squadra giovane, che ha delle ottime individualità. Qualitativamente, però, ha qualcosa in meno rispetto alla squadra di Conte. Sono le partite che il Napoli deve sfruttare per fare punti e ottenere la qualificazione alla prossima fase. In ogni caso, vedo una squadra in grado di giocarsela con tutte a viso aperto”.