Juan Jesus: attenzione a Ngonge. Inter? Non è una finale.

Juan Jesus, ancora difensiva nel Napoli soprattutto in periodi emergenziali come questo, ha rilasciato una breve intervista a Radio Crc, toccando temi di stretta attualità.

Factory della Comunicazione

Sulla partita di sabato: ”Il Torino ha avuto un inizio complicato in campionato, ma è una buona squadra. Hanno anche due nostre conoscenze, Ngonge e Simeone, che possono farci male. Dobbiamo preparare bene questa partita, non sarà facile”.

Sulla partita contro l’Inter, prossima avversaria in campionato del Napoli: “Sfida con l’Inter? Non credo che sarà una svolta nel campionato come partita. È importante per capire dove possiamo arrivare, considerando che l’Inter è una squadra forte: conosco il mister, ci ho giocato insieme. Non dobbiamo dare troppo peso alla sfida in sé: non è una finale, dobbiamo giocare bene e fare il nostro gioco”.