I primi azzurri nazionali sono rientrati a Castel Volturno

By Emilia Verde
Dopo gli impegni con le proprie nazionali, i primi azzurri sono rientrati a Castel Volturno. Il Corriere dello Sport scrive: “Arrivano i nostri. E in parte sono già arrivati: Hojlund, McTominay e Gilmour sono i primi nazionali avvistati al centro sportivo di Castel Volturno. Regolarmente in campo con il gruppo nella seconda giornata settimanale di preparazione alla trasferta con il Torino, sfida piena di significati per il cammino del Napoli, al momento in testa alla classifica insieme con la Roma, ma anche per Antonio Conte. Domicilio torinese, moglie e figlia torinesi, una grande storia sulla sponda juventina di una città che in tanti considerano la capitale italiana delle simbologie. E simbolica sarà questa tappa per lui: sabato, infatti, collezionerà la panchina numero 50 con il Napoli”.

