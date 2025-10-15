Gazzetta- Kim, a gennaio il ritorno in Serie A? Piace a due club

Kim potrebbe tornare in Serie A a gennaio. Il difensore sudcoreano, infatti, è finito ai margini nelle gerarchie del Bayern Monaco. Il campione d’Italia del 2022-2023 con il Napoli piace, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a Juventus e Milan.

“Il calciatore asiatico più costoso di sempre (57 milioni di clausola rescissoria) dopo un’indimenticabile stagione al Napoli (2022-23) impreziosita dallo scudetto, in Germania è finito presto nel dimenticatoio. Già in estate il difensore centrale era sul mercato, situazione che — salvo ribaltoni nei prossimi due mesi — si riverificherà pure a gennaio. E su di lui potrebbero buttarsi Juventus (che valuta anche Skriniar) e Milan: la prima per rimpiazzare Bremer, out per un nuovo intervento al ginocchio, il secondo per completare il reparto.

“Il calciatore asiatico più costoso di sempre (57 milioni di clausola rescissoria) dopo un’indimenticabile stagione al Napoli (2022-23) impreziosita dallo scudetto, in Germania è finito presto nel dimenticatoio. Già in estate il difensore centrale era sul mercato, situazione che — salvo ribaltoni nei prossimi due mesi — si riverificherà pure a gennaio. E su di lui potrebbero buttarsi Juventus (che valuta anche Skriniar) e Milan: la prima per rimpiazzare Bremer, out per un nuovo intervento al ginocchio, il secondo per completare il reparto.

Kim nella sessione estiva aveva detto di no all’Arabia perché vuole restare nel calcio che conta e la Serie A potrebbe essere il posto ideale per rilanciarsi. Finora ha messo insieme 6 presenze per un totale di 326 minuti, ha davanti Tah e Upamecano e poche prospettive di fare una stagione da protagonista. Il Bayern Monaco lo darebbe via volentieri ma lo scoglio resta soprattutto l’ingaggio: 9 milioni d’ingaggio sono troppi per le big italiane, soprattutto se si parla di un difensore. Perciò il sudcoreano, ribattezzato “The monster” per la sua prestanza fisica, dovrà rassegnarsi ad abbassare le pretese se desidera cambiare aria e ritrovare minuti e continuità.”