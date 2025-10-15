Gagliardi: “Conte usa le sedute video in maniera particolare. È al passo con i tempi”

Mister Antonio Gagliardi, allenatore, match analyst ed ex collaboratore di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. In particolare, Gagliardi ha raccontato un aneddoto riguardante Antonio Conte quando era CT della Nazionale.

Factory della Comunicazione

“Lui intende la seduta video, non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come un allenamento. Ricordo che prima del quarto di finale con la Germania, ha organizzato un ulteriore seduta video per trasmettere altre informazioni perchè voleva che tutti fossero sul pezzo. In quell’occasione abbiamo visto i passaggi chiave della Germania e abbiamo analizzato Toni Kross e Kimmich.

Conte si è evoluto perchè un allenatore al passo con i tempi. E’ partito con il 4-2-4, è passato al 3-5-2, poi al 3-4-3. A Napoli è passato ad un gioco più funzionale. Un gioco più adatto ai giocatore che ha. Non è più una struttura fissa, ma viene creata una struttura per sfruttare i giocatori al meglio. Un esempio è Mctominay dello scorso anno”.