Frustalupi: “Gattuso ha ridato grinta alla Nazionale. Napoli favorito per lo Scudetto, ma attenzione al Torino”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Frustalupi, allenatore ed ex vice del Napoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Mister, che cosa ha dato Rino Gattuso a questa Nazionale?

“Sicuramente i risultati, quelli non possiamo smentirli. Credo che la sua carica emotiva e la sua grinta si siano viste riflesse in campo nella squadra. Non so per quale motivo mister Spalletti non fosse riuscito a ottenere lo stesso impatto, ma guardiamo al buono: Gattuso ha fatto un ottimo lavoro e speriamo che stavolta, con i play-off, ci porti al Mondiale. Incrociamo le dita. Dove siamo arrivati è merito del tecnico, ma c’è stata anche una presa di coscienza generale del gruppo, consapevole del rischio di saltare il terzo Mondiale consecutivo. Direi che è stato un mix tra le due componenti.”

La porto ora sui temi di campionato. Il fatto che in questo momento il Torino arrivi da risultati altalenanti e da diverse polemiche extra-campo può rappresentare una mina vagante per il Napoli?

“L’ambiente a Torino in questo momento non è dei migliori e credo che la squadra ne stia risentendo. Questo potrebbe anche essere un vantaggio per il Napoli. Tuttavia, ogni partita è diversa e bisogna vedere come arrivano entrambe le squadre. Dopo la sosta per le Nazionali è sempre complicato preparare una gara, quindi può succedere di tutto. Chiaramente il Napoli è favorito: è, secondo me, la squadra più forte del campionato e deve puntare alla vittoria, ma non deve mai abbassare il livello di attenzione. Dopo le soste spesso si nascondono insidie. La volta scorsa il Napoli ha affrontato la Fiorentina e ha vinto 3-1, quindi i tifosi sperano in un bis. Tuttavia, il Torino resta una squadra temibile, soprattutto in casa: credo che la classifica non rispecchi il reale valore del Torino, quindi bisogna stare attenti.”

Ha affermato che il Napoli sia la squadra favorita per lo scudetto: sta già mettendo l’Inter al secondo posto?

“Eh, ma parlano i numeri. L’anno scorso la favorita era l’Inter perché aveva vinto lo scudetto, quest’anno l’onere dei favori del pronostico ricade sul Napoli. L’Inter ha cambiato allenatore, quindi qualche differenza c’è e servirà tempo per adattarsi. Il Napoli invece ha mantenuto la guida tecnica e ha fatto un altro mercato importante, il secondo per due anni consecutivi: credo che i favori del pronostico siano giustamente per il Napoli.”

Il Napoli dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti. Le chiedo innanzitutto di Stanislav Lobotka, col quale lei ha lavorato proprio in azzurro: cosa rappresenta questo ragazzo in campo e nello spogliatoio del Napoli?

“Sicuramente un campione. Nel periodo in cui siamo stati insieme è sempre stato tra i migliori in campo. Anche con Spalletti, l’anno precedente al nostro, lo era; ha continuato ad esserlo e, con Conte, si sta confermando. È il regista della squadra, quello che fa girare il gioco da dietro, e si fa sentire tantissimo. Fuori dal campo è un ragazzo eccezionale, puntuale, serio e lavoratore. Ha un’importanza enorme, anche se il Napoli si è rinforzato molto: Gilmour è un giocatore che può sostituirlo ed è all’altezza della situazione.”

Quindi mi descrive Lobotka come un top player, in campo e fuori?

“Sì, assolutamente. Ognuno ha il proprio carattere, ma lui è un ragazzo semplice, alla mano e molto educato. Lavora benissimo durante la settimana, è uno dei leader silenziosi dello spogliatoio.”

Gilmour, dunque, è in grado di sostituirlo?

“Sì, già l’anno scorso aveva mostrato le sue doti. È chiaro che Lobotka sia più esperto e sia il titolare, ma Gilmour è un ottimo giocatore, può giocare anche insieme a lui. È un calciatore molto duttile, forse addirittura più poliedrico, potendo giocare anche da mezzala.”

L’altro calciatore infortunato che lei conosce molto bene è Matteo Politano. Partita dopo partita, sta alzando sempre di più l’asticella. Qual è il segreto di questo ragazzo che, pur non essendo più giovanissimo, sembra migliorare col tempo invece di calare?

“Politano è uno di quelli che ha sempre dato il massimo. Sta migliorando di anno in anno. Nell’anno dello scudetto di Spalletti si alternava con Lozano, poi da quando il messicano è andato via è diventato titolare fisso, imparando a giocare diversamente da com’era abituato, sacrificandosi anche in fase di non possesso. Sta crescendo ancora, complimenti a lui: è un bravissimo ragazzo e uno dei leader dello spogliatoio.”

Le chiedo un parere sul futuro di Alex Meret. Il portiere ha appena rinnovato per due anni, ma nel frattempo è arrivato Vanja Milinković-Savić per una cifra importante, 22 milioni di euro, ed un contratto quinquennale. Dobbiamo dunque intendere che il futuro della porta del Napoli sarà affidato al portiere serbo?