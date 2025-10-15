Fabbroni: “Il Napoli riaccoglie nazionali in crescita”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Mi aspetto un Napoli bello alla ripresa. Le prestazioni dei giocatori singoli nelle varie nazionali sono decisamente buone. Da De Bruyne a Hojlund, passando per il ritorno al gol di McTominay. Importante il rientro di Spinazzola in nazionale: sono giocatori in crescita, e ci metto anche Gilmour che mi sembra un giocatore in crescita. Penso sia sempre importante per questi nazionali vincere le partite. Il quadro mi sembra sorridente e l’opera va conclusa con una prestazione importante in casa del Torino. Playoff per l’Italia? Sono il minimo sindacale. Ricordiamo che la Norvegia ci ha asfaltato, anche per demeriti dell’Italia”.

Factory della Comunicazione