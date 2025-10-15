NewsCalcioNapoli

Ex Napoli- El Kaddouri: Napoli, ci divertivamo. Quest’anno sei favorito

Le parole dell'ex azzurro

By Lorenzo Capobianco
0

Durante ”Salite sulla giostra”, programma in onda su  Stile Tv, condotto da Raffaele Auriemma è intervenuto Omar El Kaddourri, ex centrocampista azzurro che ha rilasciato alcune dichiarazione sulla sua esperienza a Napoli e sulla stagione in corso.

Factory della Comunicazione

Sulla sua esperienza a Napoli: ”A Napoli mi divertivo, a Torino pure! Giocavo con continuità, con Ventura avevo un rapporto straordinario e mi ha insegnato tanto, mi ha formato a livello calcistico e poi il gruppo era unito, facemmo dei risultati che non si sono più visti purtroppo a Torino. Ci qualificammo in Europa League e poi a Torino si vive benissimo. Di Sarri invece dico che è stato l’allenatore più bravo tecnicamente che ho avuto, insieme a Ventura. A livello personale, il primo anno fu buono, il secondo un pò meno perchè non fui inserito nella lista Champions e giocare la Champions era il mio sogno.

Higuain o Cavani? Per come vedo il calcio, Higuain è stato il giocatore più forte con cui ho giocato. Però, l’ho beccato nell’anno del record e in quell’anno era uno tra i primi 3 attaccanti più forti al Mondo. Cavani a livello fisico e mentale è superiore, ma a livello tecnico Higuain è uno che cambia le partite, ce ne sono pochi come lui.”

Sulla stagione attuale del Napoli: ”Il Napoli è la favorita, non bisogna nascondersi. Già l’anno scorso pensavo che potesse vincere perchè la squadra di Antonio Conte è sempre la favorita. Lui è un vincente, è l’allenatore italiano più forte che c’è. Non l’ho mai avuto, ma ho giocato contro le sue squadre e per me Conte è un fenomeno è il valore aggiunto del Napoli. E’ stato molto bravo De Laurentiis a trattenerlo, è Conte il colpo più grande del mercato, più grande di De Bruyne. 

Potrebbe piacerti anche
News

Sequestri a Largo Maradona, parla il figlio di Diego: “Sì al commercio col suo nome,…

News

Napoli al completo: Conte riabbraccia i nazionali, parte la maratona di 7 gare in 22…

News

Napoli, riparte la corsa: sfida a distanza tra Conte e Gasperini per la vetta della…

News

Simeone, cuore argentino contro il suo Napoli: tra meditazione, emozione e voglia di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.