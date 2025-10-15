Ex Napoli- El Kaddouri: Napoli, ci divertivamo. Quest’anno sei favorito

Durante ”Salite sulla giostra”, programma in onda su Stile Tv, condotto da Raffaele Auriemma è intervenuto Omar El Kaddourri, ex centrocampista azzurro che ha rilasciato alcune dichiarazione sulla sua esperienza a Napoli e sulla stagione in corso.

Sulla sua esperienza a Napoli: ”A Napoli mi divertivo, a Torino pure! Giocavo con continuità, con Ventura avevo un rapporto straordinario e mi ha insegnato tanto, mi ha formato a livello calcistico e poi il gruppo era unito, facemmo dei risultati che non si sono più visti purtroppo a Torino. Ci qualificammo in Europa League e poi a Torino si vive benissimo. Di Sarri invece dico che è stato l’allenatore più bravo tecnicamente che ho avuto, insieme a Ventura. A livello personale, il primo anno fu buono, il secondo un pò meno perchè non fui inserito nella lista Champions e giocare la Champions era il mio sogno.

Higuain o Cavani? ”Per come vedo il calcio, Higuain è stato il giocatore più forte con cui ho giocato. Però, l’ho beccato nell’anno del record e in quell’anno era uno tra i primi 3 attaccanti più forti al Mondo. Cavani a livello fisico e mentale è superiore, ma a livello tecnico Higuain è uno che cambia le partite, ce ne sono pochi come lui.”

Sulla stagione attuale del Napoli: ”Il Napoli è la favorita, non bisogna nascondersi. Già l’anno scorso pensavo che potesse vincere perchè la squadra di Antonio Conte è sempre la favorita. Lui è un vincente, è l’allenatore italiano più forte che c’è. Non l’ho mai avuto, ma ho giocato contro le sue squadre e per me Conte è un fenomeno è il valore aggiunto del Napoli. E’ stato molto bravo De Laurentiis a trattenerlo, è Conte il colpo più grande del mercato, più grande di De Bruyne.