Dall’Inghilterra: “Mainoo non piace solo al Napoli”

By Giovanni Esposito
Secondo il portale inglese “Football Insider”, Kobbie Mainoo potrebbe salutare il Manchester United nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista 2005, infatti, sta trovando difficoltà con il club mancuniano e cerca di giocare con maggiore continuità anche per essere convocato ai Mondiali dall’Inghilterra.

Secondo il portale, tra i club interessati non c’è solo il Napoli. Infatti, anche Juventus West Ham, Newcastle e Tottenham seguono con grande attenzione il giocatore.

 

