NewsCalcioIn Evidenza

D’Errico (sindaco Acerra): “Conte ha detto una cosa ad un ragazzo…”

By Giovanni Esposito
0
Nel corso della trasmissione “Salite Sulla giostra, in onda su Stile TV e condotta da Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni Tito D’Errico, sindaco di Acerra. Di seguito un estratto delle sue parole.

Factory della Comunicazione

“Conte è venuto ad Acerra, è stato un incontro organizzato dalla nostra curia. Il mister è stato invitato perchè è un’autorità suprema per il tifo. L’evento è stato realizzato perchè si è intitolato lo spogliatoio dell’oratorio della Caritas Diocesana acerrana alle vittime della tragedia del Leicester. E’ stato invitato l’ambasciatore della Juventus, Sergio Brio e poi c’è stata la sorpresa che ci ha fatto Antonio Conte. Ha speso parole importanti e l’esempio che arriva da quella tragedia deve essere foriero di ben altri principi.
Se arriva Conte e parla della violenza che deve essere abolita a tutti i livelli poi diventa contagioso. Il suo messaggio è stato forte e ha avuto una cassa di risonanza importantissima. E’ stato bello averlo, ha mostrato la sua grande sensibilità perchè non si sottrae quando la sua presenza viene richiesta e siamo davvero grati per quanto ha fatto e detto. La non violenza a tutti i livelli è stato il messaggio forte che ha lanciato: deve esserci spettacolo e competitività, ma sana competitività.
Un ragazzo ha chiesto a Conte se quest’anno festeggeremo e lui ha sorriso ed ha risposto che lavora per questo”.
Potrebbe piacerti anche
News

Gagliardi: “Conte usa le sedute video in maniera particolare. È al passo con i…

News

Dall’Inghilterra: “Mainoo non piace solo al Napoli”

News

Modugno: “Conte deve fare diverse valutazioni per Torino-Napoli”

News

Gazzetta- Kim, a gennaio il ritorno in Serie A? Piace a due club

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.