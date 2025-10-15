D’Errico (sindaco Acerra): “Conte ha detto una cosa ad un ragazzo…”

Nel corso della trasmissione “Salite Sulla giostra, in onda su Stile TV e condotta da Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni Tito D’Errico, sindaco di Acerra. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Conte è venuto ad Acerra, è stato un incontro organizzato dalla nostra curia. Il mister è stato invitato perchè è un’autorità suprema per il tifo. L’evento è stato realizzato perchè si è intitolato lo spogliatoio dell’oratorio della Caritas Diocesana acerrana alle vittime della tragedia del Leicester. E’ stato invitato l’ambasciatore della Juventus, Sergio Brio e poi c’è stata la sorpresa che ci ha fatto Antonio Conte. Ha speso parole importanti e l’esempio che arriva da quella tragedia deve essere foriero di ben altri principi.

Se arriva Conte e parla della violenza che deve essere abolita a tutti i livelli poi diventa contagioso. Il suo messaggio è stato forte e ha avuto una cassa di risonanza importantissima. E’ stato bello averlo, ha mostrato la sua grande sensibilità perchè non si sottrae quando la sua presenza viene richiesta e siamo davvero grati per quanto ha fatto e detto. La non violenza a tutti i livelli è stato il messaggio forte che ha lanciato: deve esserci spettacolo e competitività, ma sana competitività.