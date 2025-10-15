NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Lukaku prosegue l’iter di cura, i tempi di recupero si avvicinano

By Emilia Verde
L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, continua la sua cura per rientrare il prima possibile e mettersi a disposizione di mister Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Per Lukaku continuano le cure con l’obiettivo di rientrare non appena sarà arrivato il momento. Ovviamente senza bruciare le tappe. Bisognerà aspettare ancora diverse settimane. La stagione è lunga e ci sarà tutto il tempo per tornare decisivo. Il Napoli, avendo stimato i tempi di recupero dopo gli esami, aveva anche deciso di non inserirlo in lista Uefa oltre che in quella campionato. Quest’ultima è aggiornabile sempre, quella Uefa si potrà modificare solo in caso di eventuale accesso al turno successivo. In sintesi quando tornerà a disposizione di Conte”.

