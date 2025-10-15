Cds Campania – “CINQUANTA VOLTE NAPOLI”. Due traguardi speciali per Conte in 10 giorni

Antonio taglierà due traguardi in dieci giorni e nel frattempo prepara la sfida con Baroni: non lo batte da sedici anni

Factory della Comunicazione

Ieri ad Acerra ha ricordato le vittime dell’Heysel Sabato cinquantesima panchina con gli azzurri da agosto 2024

E a Lecce saranno 250 in Serie A

50 E 250. Un lungo viaggio partito il 10 agosto 2024 al Maradona contro il Modena, nei trentaduesimi di Coppa Italia, culminato nella prima grande scalata del monte Scudetto e ricominciato tra tappe europee, italiane e in prospettiva anche arabe in Supercoppa. A suo tempo.

Il bilancio: 32 vittorie, di cui 29 in campionato, 2 in Coppa Italia (una ai rigori) e una in Champions; 10 pareggi; 7 sconfitte, di cui una in Coppa Italia e una in Champions. Gol fatti: 83. Subiti: 42. Punti in campionato: 97 e 2,20 di media. Curiosità che alimenta ancor di più il mito simbolico torinese: il 7 gennaio 2024, nel giorno dell’unica sconfitta rimediata dal Napoli negli ultimi 20 incroci con il Torino, c’era proprio Conte in tribuna. Tra l’altro, aveva declinato da poco l’invito di De Laurentiis a subentrare a Garcia. Soltanto un appuntamento rimandato. Per la cronaca, sabato collezionerà anche la panchina numero 248 in Serie A: il grande traguardo delle 250 si avvicina e lo taglierà martedì 28 ottobre al Via del Mare di Lecce, la sua casa, la città in cui è nato e lo stadio in cui ha debuttato in A con i salentini da giocatore. E più che un simbolo sarà una pietra miliare del destino. Dieci giorni pieni di emozione. Fonte: CdS