Andrea Ramazzotti: “Il Napoli resta la squadra più forte”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti:

“Pio Esposito?

Tutte le persone che parlano di lui ne sottolineano la maturità. Sembra un 30enne. Ho parlato di lui con Di Natale, che lo conosce bene. Esposito è considerato un ragazzo con la testa sulle spalle e molto determinato a fare il grande salto di qualità. Vederlo partire dalla panchina, ovviamente, non è uno scandalo.

Credo che il futuro sia suo e il ragazzo ha l’atteggiamento giusto per crescere con costanza. La Roma è partita forte perché Gasperini ha già trasmesso una parte delle sue idee e i giallorossi hanno subito centrato risultati importanti.

Il Napoli resta la squadra più forte, e secondo me il gap è importante”.