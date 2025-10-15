Andrea Ramazzotti: “Il Napoli resta la squadra più forte”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti:
“Pio Esposito?
Tutte le persone che parlano di lui ne sottolineano la maturità. Sembra un 30enne. Ho parlato di lui con Di Natale, che lo conosce bene. Esposito è considerato un ragazzo con la testa sulle spalle e molto determinato a fare il grande salto di qualità. Vederlo partire dalla panchina, ovviamente, non è uno scandalo.
Credo che il futuro sia suo e il ragazzo ha l’atteggiamento giusto per crescere con costanza. La Roma è partita forte perché Gasperini ha già trasmesso una parte delle sue idee e i giallorossi hanno subito centrato risultati importanti.
Il Napoli resta la squadra più forte, e secondo me il gap è importante”.