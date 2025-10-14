Adnkronos News

Volo Sharm-Roma, fumo sull’aereo: atterraggio d’emergenza a Napoli

(Adnkronos) – Atterraggio d’emergenza a Napoli per un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. A causa della segnalazione di fumo nella stiva, il comandante ha richiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. A bordo si trovano numerosi turisti italiani e operatori dell’informazione di ritorno dal vertice sulla pace organizzato nella località egiziana. 
