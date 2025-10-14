Una poltrona americana per due: Hojlund-McT è una sfida Mondiale
Prime insieme ma la nazionale di Hoj comanda il gruppo per differenza reti
Dieci punti a testa, primo posto condiviso e una data decisiva: il 18 novembre, all’Hampden Park di Glasgow, McTominay sfiderà Hojlund. I protagonisti della sosta. Una poltrona americana per due con vista sulla qualificazione diretta al Mondiale 2026 che, molto probabilmente, passerà per quella partita, l’ultima del girone. Vivranno l’attesa insieme i due giocatori del Napoli, uniti anche dall’esperienza allo United, che da oggi torneranno ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la sfida di sabato contro il Torino. Anzi, per la precisione, saranno in tre: nella Scozia c’è ovviamente anche Gilmour, il terzo uomo della grande corsa all’oro. L’alleato di McT. Fonte: CdS