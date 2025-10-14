Torre del Greco, sequestrata la “Immobile Academy”: accuse di abusi edilizi

Guai giudiziari per la “Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati” di Torre del Greco, centro sportivo inaugurato lo scorso 20 marzo e legato al nome dell’attaccante del Bologna, Ciro Immobile. La struttura è stata posta sotto sequestro su disposizione del Gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura locale, nell’ambito di un’inchiesta su presunti abusi edilizi e gestione illecita di rifiuti speciali.

Factory della Comunicazione

Sei le persone finite nel registro degli indagati – tra cui alcuni familiari del calciatore – ma non figura lo stesso Immobile, che resta estraneo alle indagini. Secondo quanto emerso, sarebbero state realizzate opere senza autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, in un’area soggetta a vincoli ambientali. In particolare, per alcune particelle catastali si ipotizza un cambio illecito di destinazione d’uso da zona boschiva ad area parcheggio, con lavori di sbancamento e asfaltatura.

L’indagine, avviata ad aprile dopo un sopralluogo delle forze dell’ordine, ha rilevato un intervento edilizio “radicale e non autorizzato” su un terreno già in passato interessato da costruzioni abusive non sanate.

La struttura, oggi sotto sequestro, era diventata anche sede di allenamento per il Sorrento, club attualmente in Serie C, che ora rischia di restare senza impianto. Il club campano, infatti, è già costretto da tre stagioni a disputare le gare casalinghe a Potenza, a causa dell’inagibilità del proprio stadio per questioni legali ancora irrisolte.

Fonte: Gazzetta dello Sport