Torino -Napoli, le possibili formazioni della Gazzetta dello sport

Luce in fondo al tunnel. Ancora pochi giorni e in Serie A si tornerà di nuovo a fare sul serio dopo le due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali. Una sosta trascorsa in primissima classe dal Napoli, seppur in coabitazione con la Roma. Tutto ciò grazie a un percorso quasi perfetto che ha visto gli azzurri conquistare ben 15 punti nelle prime sei uscite di campionato, al netto della sola sconfitta di San Siro sponda rossonera. Tanta dunque la pressione sulla squadra di Conte, determinata a confermare quanto di buono fatto finora a partire dalla gara contro il Torino della settima giornata di campionato. Una chance da non fallire per provare a riprendersi il vertice solitario della classifica, magari approfittando del successivo super scontro dell’Olimpico tra Roma e Inter. Ci sarà sorpasso in vetta? Fonte: Il Mattino.

Factory della Comunicazione

Le probabili formazioni della Gazzetta