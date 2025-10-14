Torino/Napoli: due dubbi “granata” per mister Baroni

Alla ripresa, in Serie A, il Napoli sarà di scena a Torino per il match contro i granata. Conte valuta la situazione infortunati, Baroni ha due dubbi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono infatti due i giocatori del Torino in forte dubbio per la gara contro i partenopei: “Ci sono due calciatori della rosa a disposizione di Baroni che restano in forte dubbio per l’impegno di campionato del fine settimana: sono il difensore albanese Ismajli e il centrocampista inglese Anjorin. Il primo è alle prese con un problema di natura muscolare, mentre il secondo soffre da settimane di una fastidiosa farcite plantare ad entrambi i piedi ma con dolore più acuto al piede sinistro

Factory della Comunicazione