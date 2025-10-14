Sanremo, la gag di Enrico Papi: invia la candidatura come nuovo direttore artistico
(Adnkronos) – Carlo Conti ha fatto chiarezza: dopo il quinto festival di Sanremo ha deciso di mettere un punto. Nel 2027 ci sarà con tutta probabilità un nuovo direttore artistico e un nuovo conduttore. Chi potrebbe sostituirlo? Enrico Papi non ci pensa due volte e si fa avanti: il conduttore di 'Sarabanda' propone il suo nome come successore. Si tratta di una gag social. In un video, condiviso sui suoi profili, Papi sta scrivendo, concentrato, al computer. Sopra l'immagine si legge la frase: "Stai inviando la candidatura come nuovo direttore artistico di Sanremo". E poi chiarisce nella descrizione del post: "Qui per il dopo Carlo Conti". Tanti utenti hanno commentato supportando il conduttore: "Magari", "Sarebbe fantastico", "Mi piacerebbe molto vederti a Sanremo".
