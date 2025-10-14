Rrahmani: “Napoli è casa mia e voglio restare qui in azzurro più a lungo possibile”

Amir Rrahmani, prossimo al rientro in campionato contro l’Inter tra due giornate, ha fatto una piccola intervista alle Cronache di Napoli, la quale sarà rilasciata domani. Il giocatore ha usato parole d’amore per la città di Napoli e per la sua squadra:

“Napoli è casa mia e voglio restare qui in azzurro più a lungo possibile”.

“Siamo uno spogliatoio unito, i nuovi giocatori si sono integrati benissimo – ha detto il difensore centrale del Napoli – Cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno puntando ad ottenere il massimo possibile”.