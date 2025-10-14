NewsCalcioNapoli

Rrahmani: “Napoli è casa mia e voglio restare qui in azzurro più a lungo possibile”

By Filippo Maria Aiello
0

Amir Rrahmani, prossimo al rientro in campionato contro l’Inter tra due giornate, ha fatto una piccola intervista alle Cronache di Napoli, la quale sarà rilasciata domani. Il giocatore ha usato parole d’amore per la città di Napoli e per la sua squadra:

Factory della Comunicazione

“Napoli è casa mia e voglio restare qui in azzurro più a lungo possibile”.

Siamo uno spogliatoio unito, i nuovi giocatori si sono integrati benissimo – ha detto il difensore centrale del Napoli – Cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno puntando ad ottenere il massimo possibile”.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Murale allo stadio per Zoff. Perché proprio lui?

News

Torino -Napoli, le possibili formazioni della Gazzetta dello sport

Interviste

“Italia, se abbiamo paura di Israele vuol dire che il livello è basso! Baroni?…

News

I precedenti fra Torino e Napoli: la parola-chiave è equilibrio!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.