Adnkronos News

Roma, 17enne accoltellato alla coscia: il presunto aggressore portato in commissariato

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato ferito oggi, martedì 14 ottobre, con una coltellata alla coscia destra e trasportato in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri, non in pericolo di vita.  E' successo alle 16.20 in via Cusino 55, a pochi passi dal parco di Selva Candida. Sul posto gli agenti delle volanti e di Primavalle che hanno identificato e portato in commissariato il presunto autore. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sinner: “I crampi a Shanghai? Errore mio”. E da Parigi arriva la…

Adnkronos News

Automotive, studio AlixPartners: ‘arretra mercato europeo, nel 2030 costruttori…

Adnkronos News

ComoLake, Urso: “Con governo Meloni Italia più attrattiva”

Adnkronos News

Morto a 51 anni D’Angelo, addio al genio del neo-soul che rivoluzionò il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.