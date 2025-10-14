Rinnovo Rrahmani, in arrivo la firma per il difensore azzurro

Il Napoli prepara il prolungamento del contratto per Amir Rrahmani, come scrive Tuttosport, si aspetta solo la firma. “Manca solo la firma per il prolungamento di Amir Rrahmani: dopo quattro mesi di negoziazioni le parti hanno raggiunto l’intesa per andare avanti insieme fino al 2028 con opzione per il 2029. Se da un lato il centrale è andato incontro al suo club di appartenenza, dall’altro il management azzurro l’ha premiato con l’aumento di stipendio a 4 milioni annui. Il centrale kosovaro nei mesi scorsi declinò prima la chiamata dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che aveva individuato nell’ex Verona l’uomo giusto per puntellare la propria retroguardia e poi scelse di non approfondire i sondaggi arrivati da Manchester (sponda United). Un gesto d’amore verso il Napoli che verrà ripagato con il meritato prolungamento”.

