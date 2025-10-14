Qualifiche Mondiali – Italia/Israele con l’insostituibile “napoletano”. Le formazioni (Grafico)
decisione. La lentezza dei difensori centrali di Israele favorisce attaccanti rapidi. Pio, come Retegui, rischia di diventare un bersaglio più facile da catturare in marcatura. Ben Simon, anche a Debrecen, aveva seminato il campo di duelli individuali. Prende i riferimenti. Jack può ispirare il gioco d’attacco e trovare l’assist, a maggior ragione nella partita in cui Gattuso non scenderà in campo con l’uno contro uno di Politano, Orsolini e Zaccagni. Un briciolo di fantasia serve. C’è un altro aspetto sottolineato dal ct. Pio Esposito non ha ancora l’abitudine a giocare ogni tre giorni e ha tenuto il campo 75 minuti a Tallinn. Il suo ingresso sarebbe utile anche in corsa. Detto questo, il ballottaggio va tenuto aperto, perché in Estonia sembrava sicuro l’impiego di Spinazzola ma il posto da titolare è stato assegnato a Orsolini. Ieri pomeriggio al centro sportivo Bruseschi è stato provato Pio accanto a Retegui, dettaglio non decisivo ma neppure trascurabile. Era il primo allenamento a ranghi completi, la vera rifinitura è prevista questa mattina, quando Gattuso sceglierà gli undici.
Fonte: Cds