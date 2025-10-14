Qual. Mondiali, Italia 3-0 Israele: La doppietta di Retegui stende Israele

Alla Dacia Arena di Udine l’Italia travolge l’Israele e si mette in tasca la qualificazione almeno ai playoff per il Mondiale.

Factory della Comunicazione

La partita è iniziata in modo molto combattuto con gli ospiti che non si sono risparmiati e anzi, hanno impegnato in più di una circostanza Donnarumma e la difesa azzurra.

L’Italia ha dimostrato di esserci tentando vari volte la conclusione da fuori area.

Sul finale di primo tempo è arrivato l’episodio che ha sbloccato la partita, quando Retegui si conquista e segna un calcio di rigore, mandando i suoi in vantaggio 1-0 all’intervallo. La seconda frazione è stata tutta a tinte azzurre con l’Italia che ha più volte cercato la rete della sicurezza.

Rete che è arrivata al 74’ ancora con Retegui che ha siglato il suo undicesimo goal con la maglia azzurra.

Nel finale c’è spazio anche per Mancini che di testa chiude definitivamente la partita.

3-0 quindi per gli azzurri che consolidano il secondo posto e rimangono a -3 dalla Norvegia.

Il tabellino della gara:

ITALIA 3-0 ISRAELE

ITALIA (3-5-2): Donnarumma 7.5; Di Lorenzo 6, Mancini 7, Calafiori 6; Cambiaso 6.5 (40′ st Spinazzola), Barella 6.5, Locatelli 6 (40′ st Cristante), Tonali 6 (46′ st Cambiaghi sv), Dimarco 6; Raspadori 5.5 (1′ st Esposito 5.5), Retegui 8 (46′ st Piccoli sv). In panchina: Meret, Vicario, Gabbia, Udogie, Orsolini, Frattesi, Coppola. Allenatore: Gattuso 6.5.

ISRAELE (4-2-3-1): Glazer 6; Dasa 6 (44′ st Mizrahi sv), Baltaxa 4.5, Blorian 6, Revivo 6; E. Peretz 6 (30′ st Abu Fani 6), Khalaili 6 (27′ st Toriel 4.5); Biton 6, Gloukh 6, Solomon 6 (44′ st Shua sv); Baribo 5 (27′ st Turgeman 5.5). In panchina: D. Peretz, Tzur, Gandelman, Azoulay, Noy, Gropper, Stoinov. Allenatore: Ben Simon 5.

ARBITRO: Turpin (Fra) 6.

RETI: 46′ pt Retegui (rig); 29′ st Retegui, 48′ st Mancini.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Biglietti emessi 9.965 per un incasso di 174.113 euro. Ammoniti: Biton, Tonali, Barella. Angoli: 4-3 per l’Italia. Recupero: 1′; 4′.

A cura di Guido Russo