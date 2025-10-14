NewsCalcioMercato

Pronto il rinnovo di contratto per Anguissa

Circolano nell’aria voci sull’imminente rinnovo del contratto di Frank Zambo Anguissa. Il giocatore del Napoli, colonna portante dei due scudetti negli ultimi tre anni, anche quest’anno si sta rilevando un centrocampista di spessore in un reparto ben fornito. Ne parla l’edizione odierna di TuttoSport: “È entrata, infatti, nella fase finale la trattativa per il rinnovo del mediano camerunense col Napoli. Da entrambe le parti filtra la volontà di proseguire insieme il cammino dopo i due Scudetti vinti in tre anni. Con la possibilità di centrare un altro tricolore che alletta parecchio l’ex Fulham”.

