Ponte Morandi, pm Genova chiede 18 anni e 6 mesi per Castellucci

(Adnkronos) – Il pubblico ministero di Genova Walter Cotugno ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi per l'ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci, tra i 57 imputati per il crollo del ponte Morandi. A Castellucci sono contestati gli omicidi colposi delle 43 vittime e il reato di crollo, mentre la procura ha chiesto l'assoluzione per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e per l'aggravante relativa al monitoraggio. "Difficile chiedere una pena per questo imputato con la faccia serena", ha premesso il pm, spiegando che "chiederemo per tutti gli omicidi due mesi e venti giorni". Il pubblico ministero ha spiegato di avere chiesto la pena massima fissata dal legislatore: "Dobbiamo adeguarci", ha detto, annunciando che avrebbe chiesto una pena "al limite del 589 bis. Se non per Castellucci, per chi?", ha chiesto retoricamente Cotugno.  
