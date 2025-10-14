Napoli, oggi il rientro dei primi nazionali, ecco di chi si tratta

I primi azzurri impegnati con le rispettive nazionali rientreranno oggi a Castel Volturno per mettersi a disposizione di mister Conte. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Oggi pomeriggio a Castel Volturno inizierà il rientro dei Nazionali, potrebbero tornare ad allenarsi Hojlund, Gilmour, McTominay che hanno terminato domenica sera gli impegni con Danimarca e Scozia. Si lavora per recuperare risorse: Buongiorno e Politano in questa settimana saranno pienamente in gruppo, a disposizione per Torino-Napoli, poi toccherà a Conte gestire con gradualità il rientro in campo“.

