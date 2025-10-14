“Napoli, Lukaku importante ma Hojlund si sta facendo valere! De Bruyne? Davanti alla porta…”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, l’ex Napoli Mattia Graffiedi ha parlato anche degli azzurri, che dopo la sosta riprenderanno il cammino in Serie A affrontando il Torino in trasferta.

Le nazionali ci hanno restituito un Rasmus Højlund in grande spolvero, come già aveva mostrato di essere con la maglia del Napoli. Questo ragazzo sembra aver aggiunto qualcosa da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio. È d’accordo?

“Sì, assolutamente. Sta facendo passi in avanti importanti, anche se le qualità le aveva già fatte intravedere soprattutto con l’Atalanta. Ora però si sta consacrando. È un valore aggiunto per questo Napoli.”

Dove può arrivare in termini di gol? Anche perché c’è l’incognita Lukaku: quando tornerà, resterà Højlund il titolare inamovibile?

“C’è più competizione rispetto allo scorso anno, quindi vedremo delle staffette tra i due. È un bene per il Napoli avere sempre almeno una punta fresca al cento per cento. Al momento Højlund sta facendo molto bene e merita di restare titolare, ma Lukaku è un giocatore troppo importante: sarà un valore aggiunto in una stagione lunga e piena di impegni, anche se dovrà faticare per ritagliarsi dello spazio.”

Nell’ultima di campionato abbiamo visto un De Bruyne giocare più vicino alla porta, risultando molto più pericoloso del solito. Non potrebbe essere questa una svolta tattica per il Napoli di Conte, spostando De Bruyne qualche metro più avanti e liberando una mediana che spesso sembra ingolfata?

“Certo, i numeri lo dicono: quando si avvicina alla porta diventa più incisivo. È sempre stato un centrocampista, ma ha un tiro, una visione e una precisione che lo rendono pericoloso negli ultimi metri. Penso che Conte lo sappia benissimo e che possa essere una soluzione tattica da utilizzare in base agli avversari ed al tipo di partita. Resta uno dei migliori acquisti del Napoli negli ultimi anni, un vero valore aggiunto, un campione mondiale.”