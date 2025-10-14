“Napoli, le difficoltà quest’anno saranno maggiori! Scudetto? Gli azzurri se la vedranno con…”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Stile Tv, l’ex Napoli Ivan Rizzardi ha analizzato anche il momento della squadra di Conte, prima in classifica a pari merito con la Roma.

“Il Napoli quest’anno avrà maggiore difficoltà perché tutti gli avversari aspetteranno il Napoli, perché quest’anno c’è il turno infrasettimanale. Vincere a Napoli è come vincere 5 scudetti in un’altra città, ma Conte può essere l’uomo in più perché è l’uomo giusto per l’ambiente.

Napoli e Inter credo che se la giocheranno fino alla fine, non credo molto nelle altre. E’ in difesa che forse il Napoli manca un po’ nelle alternative, ma dalla metà campo in su credo sia la squadra più forte d’Italia.

Ho giocato un solo anno a Napoli e non ho neanche fatto benissimo, ma Napoli mi ha dato tanti amici. Mi ha dato tantissimo e a distanza di 35 anni abbiamo ancora un gruppo in cui ci confrontiamo. Napoli e Cremona sono le due città che mi hanno dato di più, nelle altre città sono stato bene, ma l’affinità è altra cosa”.