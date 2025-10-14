Napoli, con Lobotka out c’è Gilmour in regia. Conte ritrova il gruppo al completo da giovedì

La marcia verso la sfida contro il Torino è ufficialmente partita. Dopo due giorni e mezzo di riposo, il Napoli si è ritrovato ieri a Castel Volturno per il primo allenamento settimanale, con i giocatori non impegnati con le rispettive nazionali già al lavoro sotto gli occhi di Antonio Conte. La seduta si è concentrata su esercizi di resistenza e recupero, in attesa del ritorno graduale dei giocatori impegnati nelle qualificazioni mondiali.



Solo giovedì, però, il tecnico azzurro potrà contare sull’intero organico per preparare la gara contro i granata, in programma nel weekend. Una preparazione lampo, con appena due giorni a disposizione per rifinire i dettagli tattici e valutare le scelte di formazione.



Due le assenze certe: Amir Rrahmani in difesa e Stanislav Lobotka in mezzo al campo. Al posto del regista slovacco ci sarà Billy Gilmour, considerato la prima alternativa naturale. Lo scozzese, reduce da buone prestazioni con la sua nazionale, ha già dato segnali positivi quest’anno: nell’unico match da titolare in stagione, contro il Pisa, ha segnato anche il suo primo gol in carriera con un club.



Conte valuta ancora quale assetto utilizzare: il collaudato 4-1-4-1 visto in questo avvio di stagione, oppure un ritorno al 4-3-3 già sperimentato contro il Genoa. In caso di tridente offensivo, potrebbero aumentare le chance di una maglia da titolare per Neres o Lang, entrambi in crescita.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta dello Sport