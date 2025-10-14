“Napoli ci conquistò. Scudetto perso in Albergo? Dico che…”

L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, oggi tecnico della squadra Under-19 del Villarreal, ha parlato all’Ambasciata di Spagna in Italia raccontando del suo periodo a Napoli. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

“Napoli è stata una città che ha conquistato profondamente sia me che la mia famiglia. La gente somiglia molto a quella del sud della Spagna e quella quotidianità, che all’inizio può sembrare un po’ caotica, finisce per affascinarti completamente. È successo proprio così anche a noi”.

Sul famoso scudetto del 2018 andato alla Juventus, Reina dice: “Abbiamo totalizzato 91 punti senza però vincere il campionato, un fatto mai accaduto prima nella storia della Serie A. Tuttavia, grazie al gruppo competitivo e umano che formavamo, non potrei mai definire quell’anno una delusione, anzi, al contrario”.