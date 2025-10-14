Napoli, 15enne accoltellato all’uscita da scuola: aggredito da un gruppo di coetanei

(Adnkronos) – Accoltellato all'uscita da scuola, 15enne ricoverato in ospedale a Napoli. L'aggressione a opera di un gruppo di coetanei all'uscita da scuola in via Benedetto Croce. Durante una discussione sarebbe stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello. Il ragazzo è all'ospedale Pellegrini con una prognosi di dieci giorni, ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Centro.

