Murale allo stadio per Zoff. Perché proprio lui?

Nella top 11 della storia del Napoli, l’opera che sta realizzando all’esterno dello stadio Maradona l’artista Jorit (finanziata con 50mila euro dalla sua Fondazione, ha chiarito il Comune proprietario dell’impianto), è apparsa l’immagine di Dino Zoff come migliore portiere. Ha deciso una “giuria popolare”. Ma la scelta di Zoff, con tutto il rispetto per chi ha indossato la maglia del Napoli per 190 partite dal 1967 al 1972 prima del passaggio alla Juve e per chi è stato il capitano dell’Italia che vinse il terzo Mondiale nel 1982, solleva più di un dubbio.

Factory della Comunicazione

Perché nella storia azzurra vi sono altri portieri che hanno lasciato un segno più marcato. A cominciare da chi arrivò pochi anni dopo Zoff, e dopo averlo sfidato nei derby di Torino: Luciano Castellini detto il Giaguaro.

Ma soprattutto da chi qui ha vinto. Sono tre portieri.

Claudio Garella e Giuliano Giuliani – protagonisti del primo scudetto l’uno e della Coppa Uefa e del secondo scudetto l’altro – avrebbero meritato di essere ricordati. Così come Alex Meret, che di scudetti ne ha vinti due, con Spalletti e Conte, prima che l’attuale tecnico decidesse di metterlo in ballottaggio con Milinkovic-Savic.