Momento d’oro per Hojlund: il gol è il suo migliore amico

Non sappiamo se sia scaramantico, ma sicuramente si può dire che Napoli stia facendo bene a Rasmus Hoilund. Come sostiene anche il CdS, infatti, il centravanti sta vivendo “un momento d’oro”. Un attaccante vive di gol e attualmente “il gol è il suo migliore amico” Scrive il quotidiano: “Sei in due settimane per il nuovo centravanti di Conte che ieri, a conclusione del suo ciclo di partite con la Danimarca, ha scritto un post sui social: «Un uomo saggio una volta disse: i gol sono come il ketchup, quando arrivano continuano ad arrivare». L’uomo saggio risponde al nome di Ruud van Nistelrooy, prima assistente tecnico, poi suo allenatore per pochi mesi lo scorso anno allo United e storico bomber orange che ha vestito, tra le altre, proprio le maglie di Manchester e Real. Celebre il suo paragone culinario preso in prestito, in passato, anche da Higuain, da Cristiano Ronaldo e, di recente, da Fofana del Milan parlando del compagno Gimenez, in attesa di sbloccarsi. Hoj con il Napoli è già a quota quattro sigilli: quello all’esordio al Franchi contro la Fiorentina e poi tre in una settimana al Maradona, due allo Sporting in Champions e quello al Genoa in campionato. Tre acuti, sei punti. Impatto devastante con la nuova realtà. Non avverte la pressione pur avendo sulle spalle il peso dell’attacco dopo l’infortunio di Lukaku. E in nazionale si ripete: totale, 8 gol in 10 partite e migliore avvio della sua carriera”

