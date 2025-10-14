Adnkronos News

Massacro del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – A cinquant'anni dal massacro del Circeo e a venti dal delitto di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'autore – insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira – del delitto costato la vita nel 1975 alla 19enne Rosaria Lopez e, nel 2005, dell'uccisione di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, questa mattina è diventato dottore in Giurisprudenza con il punteggio di 92 su 110.  Davanti ai professori dell'università Roma Tre, tra i quali il relatore Paolo Alvazzi Del Frate, che per l'occasione lo hanno raggiunto nel carcere di Velletri dove è detenuto, il settantenne Izzo ha discusso la tesi dal titolo 'Il lato oscuro dell'illuminismo giuridico'.  "Ho sentito il mio assistito, orgoglioso per una laurea che rappresenta una forma di risocializzazione e riscatto personale – racconta all'Adnkronos l'avvocato Rolando Iorio, che da oltre 15 anni difende Angelo Izzo – Sono convinto che al termine di questo lungo percorso di studi, possa avere compreso ancora di più i grandissimi errori che ha commesso". (di Silvia Mancinelli) 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sostenibilità, Ravanelli (F2i Sgr): “Trasformiamo il capitale in economia…

Adnkronos News

Nel cuore di Roma 54 edicole a rischio chiusura, l’appello in Regione:…

Adnkronos News

Adsp Mtcs, nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare

Adnkronos News

Jannik Sinner: “Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.