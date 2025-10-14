Lukaku, nonostante la volontà dei familiari i funerali del padre non si terranno in Belgio

I funerali del padre di Romelu Lukaku, morto nelle scorse settimane, non si terranno in Belgio. A comunicarlo è lo stesso attaccante del Napoli attraverso i propri profili social, come si legge sull’edizione online del quotidiano Il Mattino: «Messaggio da parte mia e di mio fratello. Come forse saprete, avevamo programmato di celebrare i funerali di mio padre questo venerdì, ma a causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, i funerali si svolgerà lì».

L’ultimo saluto avrà dunque luogo nella Repubblica Democratica del Congo, a differenza di quel che era stato stabilito dai figli e quindi di celebrarli in Belgio. «Nostro padre è mancato il 28 settembre e noi, come fratelli, abbiamo fatto di tutto per riportare il suo cadavere in Europa, ma abbiamo avuto la sensazione di essere stati estorti da alcune persone. Se nostro padre fosse qui oggi non lo accetterebbe», così Big Rom.